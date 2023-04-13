Эксперт рассказала, как перевоспитать избалованного ребенка

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Воспитание делает из детей избалованных людей, поэтому родителям следует поменять семейные правила. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Наталию Дербеневу.

По ее словам, не стоит одевать ребенка, когда он может сделать это самостоятельно. Также специалист порекомендовала не убирать за ним игрушки и не приобретать сладости при истериках ребенка.

Эксперт посоветовала сформировать семейные правила и начать говорить ребенку "нет".

"Важно, чтобы в семье были границы и иерархия, которые родители последовательно соблюдают. Например, если у вас есть правило, что перед сном смотреть мультики нельзя, то как бы ребенок ни сопротивлялся ему, не идите на поводу", – объяснила она.

Дербенева добавила, что детям важно ощущать любовь и поддержку родителей, поэтому им необходимо делать комплименты и обнимать.

Ранее Наталия Дербенова рассказала, что многие родители считают детскую избалованность неопасной, однако из-за нее у ребенка развивается склонность к совершению манипулятивных действий. Она отметила, что привычка получать желаемое посредством истерик способна повлечь за собой трудности в общении, проблемы с мотивацией и разочарования.

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