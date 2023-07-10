Более трети россиян считают измену фактором, разрушающим семью

Фото: 123RF/deagreez

Порядка 33% россиян, принявших участие в опросе компании "АльфаСтрахование", считают измену фактором, разрушающим семью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования.

Наличие вредных привычек назвали разрушающим фактором 30% респондентов, еще 28% относят к причинам разрушения семьи проблемы с деньгами, по 18% – отсутствие стабильной работы и увлечение азартными играми.

Помимо этого, опрос показал, что 56% человек верят в любовь с первого взгляда, а 30% уверены, что именно из-за этого чувства им не удалось завоевать сердце своего партнера.

В 55% случаев семьей называли супругов, 52% – родителей, 46% – детей. Порядка 14,5% считают, что семья – это их братья или сестры, 13% назвали бабушек и дедушек.

Благоприятно влияют на семью, по мнению участников исследования, здоровые взаимоотношения (36%), финансовый достаток (32%), наличие собственного жилья (27%), отсутствие ипотеки (18%), здоровье родственников (17%), совместный досуг (12%).

Ранее 56% россиян признались, что семья у них ассоциируется с любовью и поддержкой близких, у 20% – с безопасностью и защитой. Менее чем для 3% семья означает финансовую поддержку. Праздником, объединяющим всех членов семьи, 90% респондентов сочли день рождения.

