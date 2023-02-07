Россияне выбрали самый депрессивный месяц в году

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Россияне считают ноябрь самым депрессивным месяцем в году, показал опрос. Его провел исследовательский холдинг "Ромир" специально для Москвы 24.

В опросе принимали участие совершеннолетние мужчины и женщины, имеющие разный уровень образования и доходов. Среди респондентов 22% назвали ноябрь самым депрессивным месяцем в году.

Причем чаще всего именно такой ответ выбирали россияне в возрасте от 18 до 24 лет (37%). Примечательно и то, что женщины чуть чаще называли ноябрь самым депрессивным по сравнению с мужчинами: 23 против 21% соответственно.

На втором месте оказался февраль. Депрессивным его посчитал 21% опрошенных. На третьем месте – январь. Этот месяц указали 20% респондентов. На четвертом месте находится декабрь (14%). При этом октябрь (8%) закрывает пятерку.

Реже всего россияне относили к депрессивным летние месяца и конец весны. Май, июнь, июль и август выбрали всего 1% респондентов.

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