Названы места, где люди чувствуют себя счастливее

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Люди чувствуют себя более счастливыми в отелях и ресторанах, чем на вокзалах и транспортных узлах. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сотрудников Киотского технологического института в Японии.

Они проанализировали почти 2 миллиона твитов, которые были написаны жителями Лондона и Сан-Франциско. Исследователи обращали внимание и на тексты, чтобы определить эмоции, которые выражали люди.

Оказалось, что посты, которые были сделаны на вокзалах, мостах и других транспортных объектах, выражали меньше радости и больше отвращения. При этом высокий уровень счастья был замечен в записях из отелей и ресторанов.

Отношение к местам также менялось в зависимости от дня. Например, перед Рождеством люди испытывали больше счастья.

Данный анализ ограничен лишь англоязычными твитами, но в будущем ученые надеются расширить выборку постов.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что регулярное употребление кофе и сладких продуктов может привести к депрессии. Речь в том числе шла о газировке, выпечке, конфетах, шоколаде и мороженом.

Кроме того, чрезмерное потребление сахара может привести к дефициту витаминов группы B. А они необходимы для поддержания нормальной работы нервной системы и хорошего настроения.



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