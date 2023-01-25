Психолог назвала секрет создания счастливой семьи

За внешней картинкой идеальных отношений порой скрывается ворох нерешенных проблем и затаенных обид. Можно ли что-то изменить или теперь это крест до конца жизни? Ответит на этот вопрос и перечислит признаки счастливой семьи психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Любовь спасет мир

Скоро у моего друга Никиты день рождения – ему исполнится 38. Он морщится и с неприязнью говорит о необходимости "держать картинку счастливой семьи" для друзей и родителей, хотя на самом деле в душе пусто. При гостях нужно выглядеть счастливым, принимать душевные пожелания, гордиться красавицей-женой и успехами детей.

Время дома проходит в тоскливом поиске повода куда-то уйти. Общих тем с женой нет, взаимодействие свелось к ритуальным фразам в духе "купи молока" и "дай денег". Никита спрашивает меня: "Неужели так живут все?" Ведь ему невыносимо скучно и одиноко в полном людей доме.

Быт и рутина затянули в болото обыденности далеко не одну семью. Мужчины и женщины погружаются в заботу о детях, зарабатывание денег и поддержание отношений с родителями. Конечно, все это важные аспекты жизни, они формируют социальную ячейку общества. Только вот фокус внимания плавно переводится от мужско-женских отношений к детско-родительским и партнерским.

Нежность, симпатия и взаимное притяжение запираются в кладовку до лучших времен. Супруги начинают говорить только о разделении обязанностей, переходя в режим экономии эмоций. При этом потребность в близких отношениях удовлетворяется через чрезмерное общение с родителями, а также замещается трудоголизмом.

Вернуться в мир романтики помогает фокус на чувствах. Первым шагом будет признание того, что партнеры недовольны, как живут друг с другом: "Мне одиноко без тебя, я скучаю и хочу быть вместе".

Чувства – единственный аргумент, который невозможно оспорить и вокруг которого можно перестроить процессы. Но начать нужно именно с признания факта: "Необходимо что-то менять и вернуть искру в отношения". Как мотивировать себя на перемены, я уже писала в этой колонке.

Время вдвоем

Никита – разработчик, работает удаленно, для чего дома обустроил уютное местечко на балконе. Квартира небольшая, с хорошей слышимостью, поэтому он просит свою жену – 33-летнюю Марину – не греметь посудой, а детей – быть потише. Супруга слышит посыл, скрытый в этой фразе: "Отойди! Не мешай! Ты лишняя!"

При этом обижаться Марине не на что: муж занимается важным делом и зарабатывает деньги, чтобы обеспечить семью. Поэтому отвержение, которое заложено во фразах мужа, не встречает критического переосмысления и воспринимается как правило. Жена начинает привыкать, что муж вроде есть, но подойти и обнять его нельзя – занят. Это правило автоматически переносится на все активности, в результате чего психологическая дистанция между супругами увеличивается. Они охладевают друг к другу.

Чтобы перестать отдаляться, кто-то из партнеров должен заметить нехватку общения и сказать об этом вслух. Главное – не раздувать из этого факта скандал, а попробовать понять, что произошло и как это исправить.

Если пара ходит к психологу, специалист сразу обратит внимание на размытость границ между личной жизнью и трудовой занятостью. И в качестве домашнего задания партнеры получат просьбу: написать 10 дел, которые интересно делать вместе, после чего выбрать одно и в удовольствие провести время. Обычно пишут о хобби, занятиях спортом, обсуждении книг и фильмов, путешествий – у Марины с Никитой будет что-то свое.





Сила диалога

Марина с детства привыкла сглаживать конфликты. Поэтому она не решает проблемы, а копит обиды. Переход к формальному общению в духе "сходи за хлебом, заплати за квартиру" помогает ей избежать душевных волнений. Для женщины проще потерпеть одиночество, чем сказать мужу, что ей его не хватает. Она боится упреков и агрессии, не хочет быть отвергнутой фразой: "Я же для семьи стараюсь, отстань".

Классический совет семейных психологов парам – садитесь и обсуждайте свои недовольства хотя бы раз в неделю. Многие тревоги уходят, когда вы вместе согласуете план действий и зоны ответственности каждого на пути к результату. Также старайтесь понять, что волнует и мотивирует каждого из вас, что вам нравится и как человек умеет принимать любовь.

Равный вклад в семейное счастье

Когда один лежит на боку или весь день общается с мамой, второму некуда вкладывать энергию. Партнер присутствует рядом лишь физически, но эмоционально он в другом месте. Когда в паре в той или иной форме появляется "третий лишний", один всегда чувствует, что второй витает в облаках.

В таком случае сначала надо прояснить намерения, планирует ли он или она участвовать в создании семейного счастья. Никита вырос в парадигме "мне все должны", Марина – "не проси, потому что все равно не дадут". Поэтому информация, что для семейной гармонии нужны целенаправленные действия, была для них новой.

Раньше им казалось, что штамп в паспорте априори должен давать ощущение счастья, но это не так. Любым эмоциям свойственно иссякать со временем, поэтому нужны новые. Люди пытаются жить на воспоминаниях в духе "как хорошо было тогда, когда мы встретились". И начинают голодать, сетуя, что "любовь живет три года".

Никита и Марина задумались и поняли, что работа над отношениями – непростой труд, в котором каждый должен принимать активное участие. Любые обвинения, лень, слова из серии "делай сам, если тебе надо, а я посмотрю что выйдет", необходимо вскрывать на предмет скрытых смыслов.

А может быть и другой посыл: "Я тебя люблю, давай вместе разберемся, как жить счастливее". Эти слова – трамплин для последовательного восстановления отношений. Естественно, это потребует времени и обращения к специалисту, который будет курировать процесс.

Счастье в семье – это право каждого. Не бойтесь говорить о том, что оно вам нужно.

