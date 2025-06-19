Психолог Евстигнеев: гостинг в отношениях свойственен нарциссам

Абсолютное большинство россиян становились жертвами гостинга в отношениях, выяснили аналитики. С чем связана такая тенденция, расскажет Москва 24.

Пропасть с радаров

Более 95% россиян хотя бы раз становились жертвами гостинга – явления, когда партнер резко прекращает взаимоотношения в одностороннем порядке и без объяснения причин. Еще 55% сталкиваются с проблемой регулярно, сообщают СМИ со ссылкой на совместное исследование одного из приложений для онлайн-знакомств и сервиса онлайн-психотерапии.

По их данным, чаще всего гостинг характерен для пар, у которых только завязался роман, – в 60% случаев он длился лишь около месяца. При этом выяснилось, что внезапное исчезновение партнера провоцирует психологические проблемы. В частности, у 69% респондентов ухудшилась самооценка, 52% начали испытывать тревожность, а у 28% нарушился сон или снизилась концентрация внимания.

Поскольку разрыв произошел без внятных оснований, 22% стали винить в случившемся себя. Также исследователи проанализировали, какие мысли возникают у россиян на этом фоне таких расставаний. Среди самых популярных вариантов:



"Почему он/она так поступил(а)?" (70%);

"Что я сделал(а) не так?" (68%);

"Я недостаточно хорош(а)?" (47%);

"Может, с ним/ней что-то случилось?" (31%);

"Я больше никому не смогу доверять" (27%).

Как правило, большинство переживают травмирующий опыт неделями. Однако каждому третьему удается успокоиться за несколько дней.

Несмотря на обиду, четверть россиян отметили, что не поступили бы со своим партнером таким же образом. В то же время треть опрошенных теперь реже открываются новым возлюбленным. Кроме того, еще 20% решили выстраивать личные границы жестче.

Уйти от конфликта

За гостингом скрывается инфантильная стратегия, как можно избежать дискомфорта. Те, кто поступает подобным образом, не способны выдержать прямую встречу с негативными эмоциями окружающих, рассказал Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

"Это может быть следствием детских травм, когда любая ссора в семье приводила к катастрофическим последствиям. Во взрослом возрасте такой человек избегает малейшего намека на выяснение отношений, даже если это необходимо. Пропасть для него – единственный способ "победить" в конфликте, не вступая в него", – подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, таким поведением отличаются и нарциссы.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Для них характерен цикл "идеализация – обесценивание – утилизация". Когда избранник перестает быть "зеркалом", отражающим их величие, он обесценивается, а потому не заслуживает даже объяснений. Плюс исчезновение – это еще и способ продемонстрировать свою власть и незначительность покинутого.

По словам Евстигнеева, став жертвой гостинга, важно не искать проблему в себе. Лучше сместить фокус с вопроса "Почему?" на "Что теперь?" и позаботиться о своих чувствах: прожить гнев, обиду или грусть, а затем найти способы улучшить это состояние.

Кроме того, полезно попытаться создать завершенность самостоятельно. Например, написать пропавшему партнеру, что отношения закончены и заблокировать его, подчеркнул психолог.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Попытки достучаться до гостера или получить от него объяснения – путь к дальнейшей ретравматизации. Он либо проигнорирует все, укрепив ваше чувство ничтожности, либо ответит что-то невнятное или даже жестокое, чтобы оправдать себя.

В основе зрелого расставания – уважение к личности партнера и общему прошлому. Как пояснил Евстигнеев, важно говорить не жестко, но прямо и честно, объясняя свои чувства. Тогда тот, кого бросают, получит определенность и сможет отгоревать разрыв, не испытывая тревоги, резюмировал психолог.