Агроном Викулов: удобрения с фосфором и калием помогут плодовым деревьям пережить зиму

Плодовые деревья дадут богатый урожай в следующем сезоне, если своевременно снять все плоды осенью и внести нужную подкормку. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, если дерево долго стоит увешанное плодами, оно истощается и потом более слабым "уходит" в зиму. В результате хорошего урожая в следующем сезоне может и не быть.

"Поэтому фрукты важно убирать сразу, как только они созрели. Определить это часто можно по семечкам: если мы разрезали плод, а они потемнели на треть, значит, пора приступить к сбору", – пояснил эксперт.





Владимир Викулов агроном На дереве лучше не оставлять ни одного плода. В том числе важно сорвать испортившиеся на ветках фрукты и убрать из сада всю падалицу, потому что это источник болезней.

После листопада для профилактики болезней желательно обработать все дерево и приствольный круг железным купоросом или мочевиной, отметил Викулов.

"Стволы советую побелить. Но не обычной побелкой – она быстро смывается во время дождей и снегопадов. Надежнее будет специальная белая садовая краска. Она защитит деревья от солнечных ожогов в феврале и весной", – подчеркнул агроном.

Чтобы деревья смогли быстрее восстановиться, их также важно подкормить. Подойдут комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора, калия и микроэлементов. Важно, чтобы в них не оказалось азота (допускается только минимальное количество). В противном случае это вызовет рост побегов и снизит зимостойкость, уточнил специалист.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала класть в ящики с яблоками листья папоротника: они обладают бактерицидными свойствами и будут тормозить развитие микроорганизмов. Это поможет продлить хранение урожая.

