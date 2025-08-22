Садовод Воронова: листья папоротника продлят срок хранения яблок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Подложка из листьев папоротника поможет максимально продлить срок хранения яблок. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она отметила, что в конце августа наступает пора сбора ранних сортов яблок: они уже созрели и начинают падать с веток. Однако надо учитывать, что именно такие фрукты "живут" максимум три месяца из-за достаточно нежной клеточной структуры.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Лучше всего хранятся поздние сорта – вплоть до весны. Эти яблоки так крепко сидят на ветке, что иногда сложно сорвать. Собирают их обычно в октябре.

Однако любые яблоки не могут храниться больше двух недель, если собирать их уже с земли. Поэтому важно аккуратно снимать плоды с дерева и отбирать только те, на которых нет очагов гнили. В противном случае споры распространятся на соседние фрукты, предупредила Воронова.

"Еще ранние яблоки нельзя сразу отправлять в подвал: в начале осени там достаточно сыро, поэтому они сгниют. Поэтому их следует положить в деревянные ящики с отверстиями для проветривания и поставить в какой-нибудь сарай", – пояснила эксперт.

Убрать яблоки в подвал можно, когда на улице установится дневная температура плюс 2–3 градуса. Обычно это происходит в октябре. Кожица на плодах к этому времени становится более грубой, после чего фрукты готовы к долгому хранению. В свою очередь, поздние сорта можно убирать в подвал сразу, добавила садовод.

"Что касается способов, как утеплить яблоки, класть в ящики сено и тряпки – очень плохая идея. Они могут вбирать влагу, что приведет к гниению плодов", – предупредила Воронова.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России В целом, дополнительно лучше ничего не класть в ящик. Допустимы только листья папоротника – они обладают бактерицидными свойствами и будут тормозить развитие микроорганизмов. Это поможет продлить хранение урожая недели на две-три.

