Биолог Глазков: волна опят начинается в лесах Московской области

Волна опят начинается в лесах Московской области, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

По словам эксперта, ожидать грибной бум можно при сохранении влажной и теплой погоды.

"Сейчас влага даже не только за счет дождей, но и за счет утренней росы. Сейчас идет разница в температурах, дневной и ночной. <…> Поэтому достаточно сейчас, если будет теплая осень и бабье лето, то грибы будут, и, в частности, опята", – приводит Агентство "Москва" слова Глазкова.

Как ранее рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров, много грибов в Московской области можно найти по всем направлениям. По его словам, грибной сезон может продолжаться долго, если будет подходящая погода в виде дождей и прохлады.

Он уточнил, что в 2025 году удастся собрать много лисичек. Кроме того, в смешанных лесах или еловых посадках есть еловый белый гриб и сосновые боровики.