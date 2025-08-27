Подведены итоги проектного акселератора для молодых соотечественников

Фото: телеграм-канал "М’МДС"

В Москве подвели итоги проектного акселератора для молодых соотечественников, организованного столичным департаментом внешнеэкономических и международных связей и Московским домом соотечественника, сообщается в телеграм-канале "М'МДС".

Победители были выбраны в двух категориях. В "Лиге старт" лучшими оказались команды из Катара, Туниса и Приднестровья, а в "Лиге профи" – из ОАЭ, Узбекистана и Молдавии. Эти проекты получат организационную и финансовую поддержку.

Всего в Москве собрали 18 команд. Они смогли успешно пройти онлайн-этап, в котором участвовали 89 коллективов. В течение месяца ребята посещали мастер-классы по проектному управлению, выполняли домашние задания и работали над концепциями культурно-гуманитарных мероприятий.

В результате они подготовили презентации программ, смет, паспортов и видеовизиток проектов. Организаторы акселератора подчеркнули, что все вышедшие в финал команды из 16 стран смогли с успехом защитить свои работы.

Ранее пилоты из 11 стран стали участниками Кубка мэра Москвы по гонкам дронов в инновационном центре "Сколково". Пилоты были поделены на 7 команд из разных регионов страны. Еще в 9 команд вошли спортсмены из Индии, Австралии, Болгарии, Турции, Казахстана, Франции, Белоруссии, Германии, Испании и Южной Кореи. Первое место на соревновании заняла команда из Белгородской области.