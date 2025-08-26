Врач Уланкина: чтобы не заболеть, нужно дать организму максимум стабильности

Фото: 123RF/tverdohlib

Чтобы не заболеть во время резкой смены погоды, нужно дать организму максимум стабильности, рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с Life.ru.

"Главный совет – дать организму максимум стабильности. Человек не может влиять на атмосферное давление или тучи за окном, но вполне может контролировать свое питание, сон, физнагрузки. Если эта "база" налажена, организму гораздо проще будет справляться с внешними факторами", – рассказала эксперт.

В первую очередь специалист порекомендовала обеспечить себе полноценный отдых: продолжительность сна должна составлять минимум 7 часов ежедневно, причем важно ложиться и вставать приблизительно в одинаковое время.

Врач напомнила о необходимости создать комфортные условия для сна: спальня должна быть затемненной, тихой и умеренно прохладной, поскольку такие факторы улучшают качество отдыха. Недостаточный сон ослабляет защитные силы организма, делая человека более восприимчивым к инфекциям, удлиняя период болезни и замедляя восстановление сил, сказала врач.

Еще одним ключевым аспектом, по словам специалиста, является правильное питание: в ежедневном меню обязательно должны присутствовать продукты с большим количеством белков и витаминов, так как такая еда способствует укреплению иммунитета.

С приходом холодного сезона врач порекомендовала увеличить потребление теплых напитков, включить больше овощей и фруктов, уменьшить количество фастфуда, готовых блюд и сладостей.

Держать организм в тонусе поможет физическая активность, особенно на улице, сказала Уланкина. Таким образом организм получит порцию свежего воздуха и солнечного света, что очень важно для поддержания здоровья.

Если принято решение заниматься спортом на улице, важно правильно одеться, так как переохлаждение и перегрев одинаково вредят здоровью.

Регулярные физические нагрузки позволяют безопасно снижать уровень гормона стресса кортизола, поддерживать стабильность нервной системы и улучшать кровообращение, напомнила специалист.

