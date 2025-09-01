Форма поиска по сайту

01 сентября, 07:30

Общество

Столичный Депздрав назвал симптомы лихорадки чикунгунья

Основными симптомами лихорадки чикунгунья являются высокая температура, сильная головная боль, сыпь, отеки, тошнота, слабость и боль в теле, сообщили в столичном Депздраве. Первые признаки заболевания появляются через 4–8 дней с момента заражения.

Вирус передается через укусы комаров и не распространяется воздушно-капельным путем. Врачи рекомендовали гражданам носить закрытую одежду и использовать головные уборы с сетками от насекомых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

