Столичный Депздрав назвал симптомы лихорадки чикунгунья

Основными симптомами лихорадки чикунгунья являются высокая температура, сильная головная боль, сыпь, отеки, тошнота, слабость и боль в теле, сообщили в столичном Депздраве. Первые признаки заболевания появляются через 4–8 дней с момента заражения.

Вирус передается через укусы комаров и не распространяется воздушно-капельным путем. Врачи рекомендовали гражданам носить закрытую одежду и использовать головные уборы с сетками от насекомых.

