Хоккеист "Автомобилиста" Голышев отстранен от матчей КХЛ из-за допинга

Фото: РИА Новости/Алексей Колчин

Игрок клуба "Автомобилист" Анатолий Голышев отстранен от матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

В сообщении отмечается, что КХЛ не может раскрывать личную информацию об хоккеистах, которая поступает в рамках взаимодействия с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). При этом лига получила уведомление о том, что в пробе игрока "Автомобилиста" была обнаружена запрещённая субстанция.

Сам Голышев, комментируя ситуацию, заявил, что никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты. Он обратил внимание, что в командном спорте допинг бесполезен, а также уточнил, что принимал препараты исключительно по медицинским показаниям.

"Самое трудное для меня – быть в данный момент без команды и держать себя в руках как морально, так и физически. На данный момент мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться", – написал он в телеграм-канале.

Хоккеист выразил надежду, что в течение следующих 30 дней получит ответ от специалистов, и добавил, что уверен в благоприятном исходе ситуации. Вместе с тем он поблагодарил хоккейное сообщество и неравнодушных за поддержку.

Об отстранении Голышева от чемпионата из-за положительного допинг-теста стало известно в апреле. Тогда клуб ожидал выяснения всех деталей дела со стороны антидопинговых органов.

Примерно в тот же период появилась информация об обнаружении допинга в пробах экс-хоккеиста ЦСКА Никиты Седова и нападающего того же клуба Владислава Каменева. В их организмах, по предварительным данным, обнаружили мельдоний. При этом Седов заявил, что был шокирован, узнав о положительной допинг-пробе.