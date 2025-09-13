Творческий мастер-класс в День города подготовили телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие". Мероприятие прошло в парке 50-летия Октября. Гости могли создать оригинальные сувениры для дома, а также посетить концерт ансамбля медных духовых инструментов.

Со сцены прозвучали звучали как классические, так и эстрадные композиции зарубежных и отечественных композиторов в исполнении лауреатов премии правительства Москвы "За лучший реализованный проект".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.