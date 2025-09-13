Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 23:55

Город

Мастер-класс в День города подготовили телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие"

Мастер-класс в День города подготовили телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие"

В Москве начали работать 15 обновленных поликлиник

Конно-спортивное представление прошло в кинопарке "Москино"

Музыкальный вечер "Хор на весь двор" состоялся в Парке Горького

Около 60 тыс человек приняли участие в московском осеннем велофестивале

Путин и Собянин открыли комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира

День города отметили в столичном ЖК "Новое Внуково"

Парад поездов стартовал в столичном метро в честь Дня города

Первый в мире цифровой кинетический объект появился в парке "Зарядье" в Москве

День города и День московского спорта отметили на стадионе "Лужники"

Творческий мастер-класс в День города подготовили телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие". Мероприятие прошло в парке 50-летия Октября. Гости могли создать оригинальные сувениры для дома, а также посетить концерт ансамбля медных духовых инструментов.

Со сцены прозвучали звучали как классические, так и эстрадные композиции зарубежных и отечественных композиторов в исполнении лауреатов премии правительства Москвы "За лучший реализованный проект".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
городвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика