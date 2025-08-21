Муж Елены Блиновской отказался писать заявление на избившего его таксиста

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 14:15

Шоу-бизнес

Избитый муж блогера Елены Блиновской Алексей и его оппонент разошлись по-дружески. Об этом рассказал журналистам сам таксист. При этом он признал, что наряд полиции считает именно его виновным в аварии.

Инцидент произошел утром 21 августа на Шаболовке в Москве. Оба водителя поворачивали во двор, но Блиновский на байке снес боковое зеркало машины. Начался спор, и таксист дважды ударил мужчину по лицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

