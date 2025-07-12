Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 09:30

Культура

Проект "Детская книжная карта" начнет работать в России в 2026 году

Проект "Детская книжная карта" начнет работать в России в 2026 году

Песков рассказал об условиях работы в Кремле в жару

Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России

Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса

Участие в музыкальном конкурсе "Интервидение" примут артисты из стран БРИКС

Владимир Путин посетил выставку "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия"

Путин и Трамп провели почти часовой телефонный разговор

Телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом

Путин покинул форум для телефонного разговора с Трампом

Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 3 июля

В России появится программа "Детская книжная карт". Вопросы ее реализации Владимир Путин поручил рассмотреть до 10 октября. Она коснется семей с детьми от 3 до 6 лет.

Проект, призванный повысить доступность детских книг, начнет работать уже в 2026 году. Семьям будут выдавать сертификаты номиналом в 3 тысячи рублей по аналогии с "Пушкинской картой", которая позволяет молодежи посещать выставки, театры, музеи и кино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властькультураобществовидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика