Проект "Детская книжная карта" начнет работать в России в 2026 году

В России появится программа "Детская книжная карт". Вопросы ее реализации Владимир Путин поручил рассмотреть до 10 октября. Она коснется семей с детьми от 3 до 6 лет.

Проект, призванный повысить доступность детских книг, начнет работать уже в 2026 году. Семьям будут выдавать сертификаты номиналом в 3 тысячи рублей по аналогии с "Пушкинской картой", которая позволяет молодежи посещать выставки, театры, музеи и кино.

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