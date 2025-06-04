Владимир Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника

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Владимир Путин присвоил главе МЧС России Александру Куренкову воинское звание генерал-полковника. Соответствующий указ главы государства размещен на портале правовой информации.

Куренков возглавил МЧС 25 мая 2022 года после гибели в сентябре 2021 года своего предшественника Евгения Зиничева. До этого Куренков служил в ФСБ, ФСО и Росгвардии. Кроме того, он был адъютантом президента по особым поручениям.

Ранее генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Буткова назначили замминистра МЧС. До вступления в эту должность Бутко возглавлял Академию Государственной противопожарной службы ведомства. В самом министерстве он работает с 2000 года.

Кроме того, российский лидер наградил замглавы МИД Михаила Галузина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Как говорится в указе, Галузин внес большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и в течение многих лет добросовестно работал на дипломатической службе.

Таким же орденом отмечена официальный представитель МИД Мария Захарова.