Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на подписанный президентом РФ документ, который размещен на портале опубликования правовой информации.

Согласно указу главы государства, звание Героя России присвоено Харлану за героизм и самоотверженность, которые он проявил во время исполнения профессионального долга в тяжелых условиях.

В сентябре прошлого года против семьи Харлана был совершен теракт – украинский БПЛА атаковал его автомобиль. В результате погибла супруга медика, а сам он пострадал.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко уточнил, что противник следил за Харланом и нанес целенаправленную атаку по его семье. Он также указывал, что главврач сам проводит прием больных и на месте организует помощь раненным при обстрелах жителям.

При этом в конце 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по кабинету Харлана. В результате главврач получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб.

