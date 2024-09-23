Теракт совершен в отношении семьи главврача больницы в Алешках Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В отношении семьи главврача больницы в Алешках Херсонской области Владимира Харлана совершен теракт. Погибла жена главврача, рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

"Нет таких слов, чтобы передать всю чудовищность этого злодеяния. В этом украинские нацисты превзошли даже своих учителей и кумиров – гитлеровских карателей 2-й мировой", – подчеркнул Алексеенко.

По словам главы правительства, доктора выслеживали целенаправленно. Алексеенко отметил, что главврач сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненным при обстрелах жителям.

"Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас", – сказал он.

В начале сентября ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что было зафиксировано не менее 11 прилетов. Также в результате обстрела сгорел автомобиль. В результате обстрела погибли люди.