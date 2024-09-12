Один человек погиб в результате обстрела рынка в Новой Каховке со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Вооруженные силы Украины обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, в результате чего погиб один человек. Еще восемь граждан получили ранения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По словам главы Херсонской области, было зафиксировано не менее 11 прилетов. Также в результате обстрела сгорел автомобиль.

"Шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Каховскую ЦРБ. Двоих тяжелораненых доставили в Геническую ЦРБ. Врачи делают все необходимое для спасениях их жизней", – отметил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии. Под удары попали Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Раздольное и Старая Збурьевка.

Ранее пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ в Херсонской области. В результате случившегося пострадала медсестра. Женщине была оказана необходимая помощь. Повреждения получили помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная.

