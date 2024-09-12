Число погибших при обстреле рынка в Новой Каховке выросло до двух

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Число погибших мирных жителей в результате атаки ВСУ по Новой Каховке Херсонской области увеличилось до двух, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"К сожалению, одна из пострадавших скончалась в больнице, несмотря на попытки врачей спасти ее", – цитирует его ТАСС.

Вооруженные силы Украины обстреляли центральный рынок в Новой Каховке 12 сентября. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что было зафиксировано не менее 11 прилетов. Также в результате обстрела сгорел автомобиль.

После атаки шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Каховскую ЦРБ, при этом двоих тяжелораненых доставили в Геническую ЦРБ.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии. Так, под удары попали Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Раздольное и Старая Збурьевка.