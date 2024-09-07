Сальдо заявил, что население Херсона сократилось почти в семь раз

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Население Херсона уменьшилось почти в семь раз, город становится пустынным, рассказал глава региона Владимир Сальдо на площадке ВЭФ.

"Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. <...> Там очень много военных ВСУ, также там есть центры обучения, есть иностранные наемники", – передает РИА Новости его слова.

Положение населения осложняет то, что не у всех мирных жителей есть электроэнергия и бесперебойная подача воды.

Власти Киева распорядились принудительно мобилизовать мужчин. Они вынуждены прятаться, поскольку их отлавливают на улицах, объяснил Сальдо.

Ранее украинские силы подвергли обстрелу автотранспортное предприятие в Каховке Херсонской области, в результате чего ранения получили пять человек.

До этого пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ в Херсонской области, пострадала медсестра. Женщине была оказана необходимая помощь. Повреждения получили помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная.

