Путин назначил генерал-лейтенанта Бутко замглавы МЧС

Фото: телеграм-канал "Академия ГПС МЧС России"

Генерал-лейтенант внутренней службы Вячеслав Бутко был назначен заместителем министра МЧС России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, следует из опубликованного на портале правовых актов документа.

Приказ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 1 апреля 2025 года.

До вступления на новый пост Бутко возглавлял Академию Государственной противопожарной службы МЧС РФ, указали в пресс-службе ведомства. При этом в самом министерстве он работает с 2000 года.

В течение своей карьеры Бутко занимал различные руководящие должности в одном из спасательных центров МЧС, а также в территориальных подразделениях Московской, Тамбовской, Ивановской и Ростовской областей. За свои заслуги он был награжден государственными и ведомственными наградами.

В начале года Путин увеличил число заместителей главы МЧС России до 10. Согласно документу, среди заместителей есть должности "первого заместителя министра, статс-секретаря – заместителя министра и заместителя министра – главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору". Этот же документ вводит в МЧС должность начальника управления политической и воспитательной работы.