Владимир Путин назначил Александра Масленникова замсекретаря Совбеза РФ

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Александр Масленников назначен заместителем секретаря Совбеза России. Указ подписал Владимир Путин 26 марта, соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Ранее Путин назначил члена координационного совета ассоциации "Деловая Россия" Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества. С 2021 года он занимал пост председателя общественного совета при Россотрудничестве. Чайка занимается гуманитарными проектами по оказанию помощи детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ, а также работает над продвижением русского языка и культуры.

До этого глава государства назначил руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с зарубежьем. При этом отмечалось, что Дмитриев сохранил должность главы РФПИ.

