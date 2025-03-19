Фото: Московский Сбер

Председателем Московского банка Сбербанка назначили Германа Барга, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Ранее Барг занимал должность заместителя председателя Московского банка – куратора блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес". На посту председателя он сменил Вячеслава Цыбульникова, который 20 февраля возглавил блок "Сеть продаж" Сбербанка.

Герман Барг родился в 1973 году. Получил высшее образование по специальности "финансы и кредит" в Финансовой академии при правительстве РФ. В Сбербанке он начал работать в 2010 году на должности заместителя управляющего Мещанским отделением. В ноябре 2010 года переведен в аппарат Московского банка, где возглавлял различные подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса, а с июля 2021 года являлся заместителем председателя Московского банка.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил Ирину Гехт врио главы Ненецкого автономного округа. Также документом российский лидер освободил с поста Юрия Бездудного, который руководил регионом с 2020 года.