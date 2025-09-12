В "Руспродсоюзе" не увидели связи между ожирением и сладостями у кассы

В России предложили ограничить продажу сладостей возле касс магазинов из-за массового ожирения, сообщили СМИ. Стоит ли вводить такую меру и поможет ли она решить проблему, разбиралась Москва 24.

Маркетинговые уловки

Доступность сладостей на полках рядом с кассами нарушает пищевые привычки и вызывает ожирение, рассказал "Абзацу" профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. По его словам, в ВОЗ давно обеспокоены ситуацией с растущей долей населения с лишним весом, в том числе среди детей. При этом ожирение часто выступает причиной развития сахарного диабета, добавил он.





Андрей Демин профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Когда ребенок заходит в магазин, перед кассой обязательно эта отрава, переливающаяся разными красками, лежит. По-хорошему, конечно, всю вредную для здоровья еду точно так же надо спрятать, как табачную и алкогольную продукцию, а еще лучше совсем запретить.

К тому же ожирение развивается из-за фастфуда, поэтому точки с быстрым питанием тоже необходимо закрыть, добавил эксперт ВОЗ.

"Эта еда – "мусорная", потому что она человека обманывает и забирает здоровье. Нужно быть внимательным и регулировать пищевую индустрию. В нашей стране до сих пор мы не можем добиться, чтобы производитель продуктов питания указывал на упаковке количество добавленного сахара и соли, что является важнейшим параметром", – сказал Демин.

В настоящее время избыточная масса тела и повышенный риск ожирения есть примерно у 20% российских детей, сообщила ранее ТАСС главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова. Само же ожирение официально диагностировано у 6ؘ–8% юных жителей страны, что равно 1,5 миллионам человек.





Валентина Петеркова главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава Просто представьте семилетнего ребенка с весом 90 килограммов. Он попросту не может ходить, выполнять обычные активности. Это и медицинская, и социальная проблема – как по направлению раннего выявления, так и раннего обучения правильному питанию.

В то же время, по ее словам, проблема детского ожирения в России стоит не так остро по сравнению с другими странами. В частности, по показателю распространенности заболевания у детей в Европе РФ находится на шестом месте с конца, подчеркнула Петеркова.

Ранее бороться с ожирением у подрастающего поколения предлагали в Госдуме. К примеру, там выступили с инициативой запретить использование популярных мультгероев на продуктах с повышенным содержанием сахара, жиров и соли. По мнению парламентария Анны Скрозниковой, такая маркетинговая уловка формирует у детей неправильные пищевые привычки. Отсутствие у ребенка критического мышления побуждает воспринимать любимых героев как индикаторы дружелюбия и безопасности, однако это вводит потребителей в заблуждение, убеждена депутат.

Кроме того, общественная организация "Отцы рядом" предлагала ввести налог на продукцию с высоким количеством трансжиров и сахара. По мнению ее председателя Ивана Курбакова, мера поможет снизить темпы ожирения и сформировать правильные для здоровья привычки.

"Очередные запреты"

В предложении убрать сладкие и другие вредные продукты с прикассовых зон нет смысла. Таким мнением с Москвой 24 поделился исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.





Дмитрий Востриков исполнительный директор "Руспродсоюза" Да, это маркетинг, настроенный на спонтанные покупки. Но никакой причинно-следственной связи между товарами в прикассовых зонах и ожирением нет. Смысла вмешиваться в работу магазинов и убирать оттуда сладости мы не видим. Тем более, это самое продающее место, куда часто кладут продукты, которые участвуют в акциях.

По мнению Вострикова, лучше всего россиян от ожирения защитит пропаганда здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры.

"Не нужно вводить очередные запреты и вмешиваться в действия бизнеса", – заключил он.

В ограниченном количестве сладости и вовсе не вредны, объяснила Москве 24 врач-диетолог, эндокринолог Елена Щетинина. В то же время переедание несет высокие риски: в 90% случаев избыточная масса тела возникает у детей из-за неправильного питания и сидячего образа жизни, привела свои оценки специалист.

"Эти привычки идут из семьи: дети – зависимые люди, чьи родители формируют принципы питания. Поэтому принимаемые меры должны начинаться не с прилавков, а с работы со взрослыми" – указала врач.

Тяга к сладкому же у ребенка формируется из-за привычки пить и есть много подобных продуктов.

"Родители часто балуют детей лишней конфетой, дают соки, морсы и лимонады, где большое количество сахара. Например, если мама привыкла класть ребенку в чай 5 ложек сахара, а потом положит 4, для ребенка это будет уже несладко", – добавила Щетинина.





Елена Щетинина врач-диетолог, эндокринолог Норма сахара рассчитывается индивидуально: нужно учитывать возраст, активность и другие параметры ребенка. Но приблизительно в день здоровому человеку допустимо употреблять 5–6 чайных ложек. Одна конфета – это примерно 2 чайные ложки сахара, одно печенье или вафля – тоже. Стакан сока может содержать 3 ложки сахара.

Детский психолог Елизавета Соловьева в разговоре с Москвой 24 напомнила, что производители намеренно используют на упаковках изображения популярных детских блогеров и персонажей, что тоже подогревает интерес ребенка.

"Тем не менее, когда родители подходят с детьми к кассам, они должны спокойно объяснить им, какие товары брать нельзя и почему. Что это нужно для его же блага", – рассказала эксперт.

Однако некоторым родителям легче согласиться с прихотью ребенка, чем терпеть его слезы, обиды или истерики. В такие моменты взрослым нужно продолжать держать себя в руках и понимать, что такие меры принимаются ради благополучия детей, заключила Соловьева.

