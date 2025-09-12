В "Руспродсоюзе" не увидели связи между ожирением и сладостями у кассы

В России предложили ограничить продажу сладостей возле касс магазинов из-за массового ожирения, сообщили СМИ. Стоит ли вводить такую меру и поможет ли она решить проблему, разбиралась Москва 24.
Маркетинговые уловки
Доступность сладостей на полках рядом с кассами нарушает пищевые привычки и вызывает ожирение, рассказал "Абзацу" профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. По его словам, в ВОЗ давно обеспокоены ситуацией с растущей долей населения с лишним весом, в том числе среди детей. При этом ожирение часто выступает причиной развития сахарного диабета, добавил он.
К тому же ожирение развивается из-за фастфуда, поэтому точки с быстрым питанием тоже необходимо закрыть, добавил эксперт ВОЗ.
"Эта еда – "мусорная", потому что она человека обманывает и забирает здоровье. Нужно быть внимательным и регулировать пищевую индустрию. В нашей стране до сих пор мы не можем добиться, чтобы производитель продуктов питания указывал на упаковке количество добавленного сахара и соли, что является важнейшим параметром", – сказал Демин.
В настоящее время избыточная масса тела и повышенный риск ожирения есть примерно у 20% российских детей, сообщила ранее ТАСС главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова. Само же ожирение официально диагностировано у 6ؘ–8% юных жителей страны, что равно 1,5 миллионам человек.
В то же время, по ее словам, проблема детского ожирения в России стоит не так остро по сравнению с другими странами. В частности, по показателю распространенности заболевания у детей в Европе РФ находится на шестом месте с конца, подчеркнула Петеркова.
Ранее бороться с ожирением у подрастающего поколения предлагали в Госдуме. К примеру, там выступили с инициативой запретить использование популярных мультгероев на продуктах с повышенным содержанием сахара, жиров и соли. По мнению парламентария Анны Скрозниковой, такая маркетинговая уловка формирует у детей неправильные пищевые привычки. Отсутствие у ребенка критического мышления побуждает воспринимать любимых героев как индикаторы дружелюбия и безопасности, однако это вводит потребителей в заблуждение, убеждена депутат.
Кроме того, общественная организация "Отцы рядом" предлагала ввести налог на продукцию с высоким количеством трансжиров и сахара. По мнению ее председателя Ивана Курбакова, мера поможет снизить темпы ожирения и сформировать правильные для здоровья привычки.
"Очередные запреты"
В предложении убрать сладкие и другие вредные продукты с прикассовых зон нет смысла. Таким мнением с Москвой 24 поделился исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.
По мнению Вострикова, лучше всего россиян от ожирения защитит пропаганда здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры.
"Не нужно вводить очередные запреты и вмешиваться в действия бизнеса", – заключил он.
В ограниченном количестве сладости и вовсе не вредны, объяснила Москве 24 врач-диетолог, эндокринолог Елена Щетинина. В то же время переедание несет высокие риски: в 90% случаев избыточная масса тела возникает у детей из-за неправильного питания и сидячего образа жизни, привела свои оценки специалист.
"Эти привычки идут из семьи: дети – зависимые люди, чьи родители формируют принципы питания. Поэтому принимаемые меры должны начинаться не с прилавков, а с работы со взрослыми" – указала врач.
Тяга к сладкому же у ребенка формируется из-за привычки пить и есть много подобных продуктов.
"Родители часто балуют детей лишней конфетой, дают соки, морсы и лимонады, где большое количество сахара. Например, если мама привыкла класть ребенку в чай 5 ложек сахара, а потом положит 4, для ребенка это будет уже несладко", – добавила Щетинина.
Детский психолог Елизавета Соловьева в разговоре с Москвой 24 напомнила, что производители намеренно используют на упаковках изображения популярных детских блогеров и персонажей, что тоже подогревает интерес ребенка.
"Тем не менее, когда родители подходят с детьми к кассам, они должны спокойно объяснить им, какие товары брать нельзя и почему. Что это нужно для его же блага", – рассказала эксперт.
Однако некоторым родителям легче согласиться с прихотью ребенка, чем терпеть его слезы, обиды или истерики. В такие моменты взрослым нужно продолжать держать себя в руках и понимать, что такие меры принимаются ради благополучия детей, заключила Соловьева.