Кардиолог Залетова: употребление энергетиков увеличивает риск инсульта и депрессии

За употреблением энергетиков скрываются серьезные последствия для здоровья, предупредили врачи. Что содержится в этих напитках и почему они крайне вредны, читайте в материале Москвы 24.

Что в банке?

Главным стимулятором в энергетических напитках является кофеин. Обычно его содержание составляет от 70 до 150 миллиграммов на банку объемом 450 миллилитров. Для сравнения: в одной чашке эспрессо находится около 60–80 миллиграммов кофеина, рассказала Москве 24 врач-терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог и диетолог Кофеин блокирует рецепторы аденозина в мозге – вещества, которое отвечает за чувство усталости и желание спать. Это приводит к временному повышению бодрости, концентрации, ускорению реакции и повышению физической активности.

Также в энергетиках содержится таурин – аминокислота, которая естественным образом вырабатывается в организме и участвует в различных метаболических процессах. Специалист отметила, что роль таурина в энергетиках не до конца объяснена, так как в организме и так содержится достаточное его количество. При этом производители заявляют, что аминокислота улучшает работу мозга и мышц. Несмотря на это, достоверных научных данных на этот счет нет, подчеркнула эксперт.

В большинстве энергетических напитков также высокое содержание сахара – около 10–15 чайных ложек на банку, которые обеспечивают быстрое и при этом кратковременное повышение энергии за счет резкого скачка уровня глюкозы в крови.

Кроме того, в энергетиках есть витамины группы B – B2, B3, B5, B6 и B12. Кардиолог объяснила, что они необходимы для преобразования пищи в энергию и для работы нервной системы. Однако количество этих витаминов в бодрящих напитках зачастую значительно превышает суточную норму.

"Это оказывает дополнительный стимулирующий эффект, но незначительный. Доказано, что избыточное употребление витаминов группы B просто выводится с мочой, не давая сверхсильного энергетического эффекта", – объяснила эксперт.

В таких напитках также часто можно встретить гуарану. Это растение содержит кофеин, поэтому его добавление усиливает общую дозу стимулятора. Также в бодрящей жидкости есть карнитин – вещество, участвующее в производстве энергии на клеточном уровне.

"Комбинация этих веществ создает мощный стимулирующий удар по организму. Человек чувствует прилив сил, снижение усталости и иногда улучшение настроения. Однако это временный эффект, который является лишь маскировкой", – предупредила терапевт.

Эти ингредиенты не восполняют энергию, а лишь заставляют тело и мозг работать на износ, используя собственные резервы, подчеркнула специалист.

Источник депрессии

Регулярное употребление энергетиков несет в себе серьезные риски для здоровья. Залетова предупредила, что может пострадать сердечно-сосудистая система, так как высокие дозы кофеина вызывают тахикардию: иными словами, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, а порой даже аритмию. На фоне этого увеличивается риск инфаркта и инсульта, особенно у тех, кто к этому предрасположен.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог и диетолог Если говорить о нервной системе и психике, то постоянные искусственные стимуляции могут привести к бессоннице, нарушению режима сна, повышенной тревожности, нервозности, раздражительности, эмоциональному истощению, депрессии и синдрому хронической усталости.

Кроме того, частое употребление энергетиков приводит к формированию зависимости: без этого напитка человек чувствует себя разбитым и не может сосредоточиться на делах.

Такие искусственные стимуляторы также негативно воздействуют на ЖКТ: кофеин повышает кислотность желудочного сока, что может спровоцировать изжогу, гастрит и обострение язвенной болезни.

"Кофеин обладает мочегонным эффектом, что особенно опасно во время физических нагрузок. Это может привести к обезвоживанию. Однако использовать энергетики как средство для выведения жидкости абсолютно точно не стоит", – предупредила Залетова.

Высокая кислотность и большое количество сахара в энергетиках могут разрушать зубную эмаль и стать причиной кариеса. Плюс может произойти набор лишнего веса и увеличение риска сахарного диабета, предупредила врач.

Опасное сочетание

Татьяна Залетова отдельно подчеркнула опасность употребления энергетических напитков вместе с алкоголем. По словам кардиолога, такое сочетание – самый опасный коктейль. Стимулятор энергетиков маскирует эффект спиртного. В итоге человек не чувствует степень опьянения, из-за чего возрастает риск тяжелейшего алкогольного отравления.

"Смесь алкоголя и энергетиков создает чудовищную нагрузку на сердце, вплоть до риска его остановки, и почки (с учетом сильного обезвоживания)", – объяснила терапевт.

Также не стоит употреблять энергетики с другими кофеиносодержащими напитками, в числе которых кофе, крепкий чай и кола. Такие сочетания сильно увеличивают вероятность передозировки психоактивного вещества, что приводит к чрезмерному повышению давления, панической атаке, тошноте, тремору и судорогам.

Нежелательно употреблять энергетики перед или во время интенсивных физических нагрузок. В процессе занятий спортом сердце и без дополнительных стимуляторов работает в усиленном режиме, а кофеин может дополнительно его нагружать. В таких случаях также увеличивается риск повышения давления и износа сердечно-сосудистой системы, предостерегла кардиолог.

Воздержаться от употребления энергетиков в целом необходимо тем, кто страдает болезнями сердца, гипертонией, повышением внутриглазного давления, бессонницей, тревожными расстройствами. Кроме того, напитки запрещены для беременных и кормящих.

Чем заменить энергетики

Борьба с усталостью должна быть направлена на устранение ее причины, а не на маскировку, объяснила кардиолог. Лучшей альтернативой будет нормализация режима сна. По словам врача, это самый эффективный и естественный способ восстановить энергию: важно спать от 7 до 9 часов в сутки и стараться ложиться спать в одно и то же время.

Восполнить энергию также можно с помощью потребления достаточного количества воды и сбалансированного питания.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог и диетолог Обезвоживание – достаточно частая причина усталости, особенно у тех, у кого нет привычки пить воду, и им их состояние кажется просто слабостью. А сложные углеводы, цельнозерновые крупы и овощи дают стабильную энергию надолго и не вызывают резких колебаний настроения и эффективности. Белки и полезные жиры также важны для поддержания тонуса и сбалансированного питания.

Кроме того, важна физическая активность. Даже короткая пятнадцатиминутная прогулка на свежем воздухе или легкая зарядка улучшат кровообращение, насытят мозг кислородом и взбодрят.

"Если усталость достаточно сильная и есть возможность, то поможет кратковременный дневной сон. Достаточно будет 20–30 минут. Благодаря этому удастся перезагрузиться без входа в глубокую фазу сна, после которой просыпаться уже будет тяжело", – посоветовала Залетова.

При этом существуют натуральные источники кофеина в умеренных количествах. Например, в зеленом чае содержится не только кофеин, но этионин, смягчающий его действие и обеспечивающий спокойную концентрацию без нервозности. Помимо этого, можно использовать контрастный душ. Он бодрит и тонизирует сосуды, заключила кардиолог.