Депутат ГД Вассерман призвал определить список книг перед введением "Карты Достоевского"

Необходимо четко определить список книг, которые можно было бы купить по "Карте Достоевского" перед ее распространением среди молодежи, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Москвой 24.

Ранее в Минкультуры РФ поступило предложение о создании "Карты Достоевского". Благодаря этой именной банковской карте обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет смогут покупать книги. При этом ежегодно карта будет пополняться на 10 тысяч рублей.

Инициатива продолжит идею "Пушкинской карты", которая помогала молодым людям посещать музеи, театры и другие культурные учреждения, отметил Вассерман и выразил уверенность в реализации предложения.

"Даже те, кто не интересовался книгами, скорее всего, воспользуются возможностью получить их бесплатно и будут таким образом постепенно приучаться к книгам", – подчеркнул парламентарий.

В то же время он указал на важность определения четкого списка литературы, на которую будет распространяться эта инициатива. По его словам, в настоящий момент в России издается много произведений, однако не все они приемлемы даже для взрослых.

Также депутат напомнил, что у несовершеннолетних нет собственного источника дохода, однако после окончания школы заработок появляется. Поэтому особенно важно приучить ребенка покупать книги до того, как у него появятся свободные средства.

Ранее министерство просвещения разработало и опубликовало список патриотических книг для внеклассного чтения. Литературные произведения разделены на три категории: начальная школа, основная школа и старшая школа.

Кроме того, список книг делится на разделы: о родной земле, Великая Отечественная война, историческая память и традиции, о великих людях России.