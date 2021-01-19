Эксперт рассказала о правилах общения в Сети

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Автор книги и Telegram-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова посоветовала при общении в Сети избегать обозначений, слов и символов, которые могут быть двояко истолкованы. Также она призвала не экономить на словах вежливости.

"Например, если мы отправляем смайлик сложенные руки, ладошки, – для кого-то это будет "спасибо" или "пожалуйста", а для иностранцев это чаще всего означает "дай пять". Также лучше избегать различных сокращений. Например, "спс" для нас – быстрая форма написать "спасибо", для другого человека это будет знаком неуважения, недостаточной признательности, экономии на словах вежливости", – заявила Лукинова в интервью радио Sputnik.

Кроме того, эксперт порекомендовала воздержаться от использования шаблонных выражений, которые со временем стали считаться моветоном. Одной их таких конструкций Лукинова назвала обращение "Доброго времени суток", которое считается устаревшим офисным сленгом начала 2000-х.

"Выражение "Я вас услышал", когда хотим выразить несогласие, может восприниматься как негативный комментарий, как будто мы хотим проигнорировать человека. Негативная репутация закрепилась за выражением "Приносим извинения за доставленные неудобства". Это шаблонная фраза, которая не выражает наше искреннее сочувствие или сожаление, а всего лишь является ритуальной формой, чтобы избавиться от собеседника", – сказала эксперт.

Она отметила, что при использовании разных реплик необходимо внимательно отслеживать реакцию собеседника на них. По словам Лукиновой, некоторые приемы общения вызывают раздражение у большинства людей. Среди них – использование на письме только заглавных букв, голосовые сообщения и разбитие сообщений на отдельные слова.

"Caps Lock многими воспринимается как крик, поэтому отправлять его не рекомендуется. Отправлять сообщение, разбивая его на отдельные слова, тоже не рекомендуется – таким образом мы заставляем собеседника прилипнуть к телефону и ждать, пока от нас полностью дойдет сообщение. С голосовыми сообщениями нужно быть крайне осторожными, потому что многих людей они раздражают. Отправлять их нужно только с позволения собеседника", – подчеркнула Лукинова.

Кроме того, правила общения обусловлены и тем, с кем мы общаемся. К примеру, использование гиф-картинок и смайлов будет неуместным, если мы общаемся с начальником, поскольку даже взаимодействие в мессенджере подразумевает субординацию, подчеркнула специалист.

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