Эксперт рассказал, как распознать в телефонном собеседнике мошенника

Телефонные мошенники не сидят на месте. Теперь они научились подделывать голос в режиме реального времени, а также звонят под видом сотрудников правоохранительных органов, выманивая у жертв данные банковской карты. Рассказываем, как распознать в людях на другом конце провода злоумышленников и не попасться на их удочку.

Метод Терминатора

Специалисты в области информационной безопасности рассказали о новых видах телефонного мошенничества в России. По их словам, злоумышленники научились использовать социальную инженерию с применением технологии подделки голоса. Так, при помощи deepfake изменяют голос на нужный, чтобы представиться другом или коллегой потенциальной жертвы. Во время общения они просят оплатить определенный счет.

Другая схема преступников заключается в том, что лжесотрудник службы безопасности банка предупреждает о звонке из правоохранительных органов в ближайшее время. Звонок действительно поступает, но с подменного номера, а на другом конце провода – мошенники, которые представляются полицейскими, выманивают данные банковской карты, CVV-код и код из CMC-сообщения.

При этом специалисты заверяют, что пик звонков от мошенников из якобы банков пока не пройден. По их мнению, в будущем году злоумышленники будут переходить на клиентов небольших финансовых организаций, которым звонки такого рода поступали редко. Также эксперты предполагают, что участятся сообщения и звонки о фиктивных выигрышах, которые можно будет забрать только после оплаты некой комиссии.



Центробанк РФ составил список основных признаков телефонных мошенников. К явным действиям мошенников ЦБ относит неожиданные звонки или СМС. Также клиента должно насторожить, если разговор с незнакомцем касается перевода денег или оплаты чего-либо. Еще одним из признаков специалисты называют поступление от собеседника "выгодных" предложений или, наоборот, попытки запугать возможной потерей денег, а также сильное моральное давление и требование немедленного принятия решения.

Можно ли распознать по голосу телефонного мошенника?

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что мошеннические схемы, связанные с подменой голоса, встречаются в единичном варианте.

"Для увеличения доверия мошенниками еще достаточно часто используется подмена номера, а вот подмена голоса – объективно редкий случай, который чисто технически сложно реализовать, так как нужно получить слепки голоса, что также непросто сделать", – пояснил эксперт.

По его словам, сейчас мошенники пользуются более простыми схемами, которые до сих пор, к сожалению, остаются эффективными.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Речь идет об информации, которую они получают из-за утечек данных. Она происходит из систем госструктур или коммерческих компаний: розничных магазинов, банков, страховых. Имея определенную информацию о потенциальной жертве, мошенникам не представляет никакого труда получить код подтверждения или логин и пароль от интернет-банка.

Ульянов отметил, что киберпреступники не зря используют схему со лжеполицейскими. По его словам, мошенники знают, что люди неохотно говорят с силовиками, поэтому жертвы достаточно легко выдают информацию или совершают действия, которые от них требуют.

"Изначально нужно со скепсисом относиться к неизвестным входящим звонкам. Даже статистически получается так, что 95 процентов звонков – это мошенники. Поэтому не стоит как-то из-за этого сильно переживать, а просто сбросить телефонный звонок и перезвонить в ту организацию, сотрудником которой представлялся звонящий. Если это правоохранительные органы, то нужно звонить в полицию", – разъяснил собеседник Москвы 24.

Также эксперт предостерег от активного общения с мошенниками и их разоблачения. Даже знакомый с преступными схемами человек может попасться на удочку, уверен Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Мошенники – люди достаточно опытные, скорее всего, они обзвонили не одну тысячу потенциальных жертв, простыми вопросами их не ошарашишь. Обычно у них есть четкие легенды, и они точно знают, что ответить. Более того, истории готовятся другими людьми, которые более опытны в этих вещах, – чаще всего психологами.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в разговоре с Москвой 24 посоветовал получше следить за разговорами коллег и друзей, чтобы быстро узнавать их манеру голоса.

"Количество способов "честного" отъема денег не стоит на месте. Поэтому в таких случаях нужно следить за своими знакомыми и друзьями, чтобы понимать, какими они выражениями и словечками пользуются в разговоре", – пояснил он.

Власов также пояснил, что мошенники в разговоре могут записывать слова собеседника, а потом использовать их в своих корыстных целях.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Чтобы мошенники не подделали ваш голос и не позвонили кому-то от вашего имени, не разговаривайте с незнакомыми людьми по телефону и не называйте слова "да" и "нет". Потом их могут использовать для системы дистанционного обслуживания, когда с помощью вашего голоса могут подтверждать какие-то операции.

Поэтому эксперт советует в разговоре использовать отвлеченные фразы, например "слушаю" вместо "да", а лучше даже ничего не говорить и положить трубку. Хоть это и невежливо, но со спамерами и мошенниками по-другому нельзя, подчеркнул Власов.

