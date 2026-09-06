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06 сентября, 05:27

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Axios: делегация США в РФ включала чиновников совета нацбезопасности, госдепа, минфина

Делегация США в РФ включала чиновников совета нацбезопасности, госдепа, минфина – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Американская делегация, посетившая Москву, включала представителей совета нацбезопасности, госдепа, минфина. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома.

Отмечается, что чиновники присоединились к делегации для обсуждения предложений по установлению мира в украинском конфликте. Других подробностей источник не привел.

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прошла в субботу, 5 сентября, в Кремле. Переговоры длились свыше трех часов.

Также с российской стороны во встрече приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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