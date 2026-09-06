258 украинских БПЛА уничтожено над регионами России и морями за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 20:00 5 сентября до 08:00 6 сентября средства ПВО уничтожили аппараты над территорией российских регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Атака продолжалась с 20:00 5 сентября до 08:00 6 сентября по московскому времени. Вражеские дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее сообщалось, что на Ореховском направлении десантники-операторы БПЛА из группировки "Днепр" перерезали логистику ВСУ. Взаимодействуя с разведгруппами, расчеты FPV-дронов в круглосуточном режиме пресекают попытки снабжения формирований ВСУ в Запорожской области.