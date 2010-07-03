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Общество

17:57

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Эксперт рассказал, законно ли увольнение за посты в соцсетях

Пост сдал: можно ли оспорить увольнение за публикацию в интернете
общество

Работодатели стали в два раза чаще увольнять своих сотрудников за посты в социальных сетях, выяснили эксперты. В связи с этим компании начали отсеивать потенциальных кандидатов на трудоустройство еще на этапе подбора кадров. Рассказываем, как изменилось поведение сотрудников в Сети и законно ли увольнение за публикацию в интернете.

За комментарий – на выход

Фото: depositphotos/GaudiLab

Авторы исследования, которое провел сервис по поиску работы SuperJob, опросили представителей тысячи компаний и 1,6 тысячи экономически активных россиян из разных регионов. Выяснилось, что из-за неподобающего поведения в соцсетях увольнения случались в каждой десятой компании России.

С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% – в 2011 году, 10% – сегодня.
из исследования портала SuperJob

Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, работодатели стали чаще отсеивать потенциальных кандидатов еще на этапе подбора кадров. В частности, в 2011 году профили соискателей в соцсетях не просматривали 58% компаний, а в 2020-м – уже 44%.

В России не раз вспыхивали скандалы на фоне увольнений из-за постов в соцсетях. Например, в 2019 году в Барнауле за фото в купальнике и коротком платье лишилась работы учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова. Тогда за нее вступились коллеги по всей стране, запустив в Сети хештег #УчителяТожеЛюди.

Еще одна резонансная ситуация случилась в том же 2019 году, когда поста главы управления культуры администрации Петрозаводска лишилась Анна Лесонен. В соцсетях она сделала публикацию, в которой назвала жителей города, которые выбросили мусор в неположенном месте, "мразями". Впоследствии запись был удалена.

Из-за подобных скандалов россияне стали пристальнее относиться к своему поведению в соцсетях, подчеркнули в SuperJob. Если в 2011 году только 37% жителей страны публиковали посты, лайкали и комментировали записи в интернете с учетом возможного просмотра страницы работодателем, то в 2020 году таких стало уже 46%.

Уволить за лайк – законно?

Фото: depositphotos/serezniy

Проверка кандидатов при трудоустройстве, а также слежка за сотрудниками в соцсетях связана с тем, что сами компании стали больше заботиться о собственной репутации, рассказала Москве 24 HR-эксперт Зулия Лоикова.

"С 2011 года социальные сети более плотно вошли в нашу жизнь. Они заняли прочную часть идентификации личности. Когда я работала в больших финансовых компаниях, мы анализировали в том числе цифровой след того или иного потенциального сотрудника. И работодатели, естественно, регулярно следят за соцсетями подчиненных, в том числе подчиненные иногда не знают об этом", – рассказала Лоикова.

Любой человек оставляет цифровой след. Даже безобидные посты могут стоить рабочих мест.
Зулия Лоикова
HR-эксперт

Эксперт отметила, что после увольнения у специалиста с таким бэкграундом могут возникнуть проблемы с будущим трудоустройством.

"Из одной крупной компании за провокационный пост уволили SMM-специалиста. Он потом написал мне письмо хорошим слогом, чувствуется, что он хороший специалист. И я понимаю, что о нем уже знает профессиональное сообщество и его, скорее всего, не возьмут на новую работу в силу того, что он "отличился" и новость об этом облетела все вокруг", – отметила она.

HR-специалист советует в соцсетях быть аккуратнее в высказываниях на остросоциальные и политические темы, не допускать публикации оскорблений и возможного разглашения конфиденциальной информации. Соискателям эксперт рекомендует заранее "чистить" неоднозначные фотографии и посты, а также внимательно относиться к приватности подобного контента.

В свою очередь, директор Института профессионального кадровика, эксперт по трудовому законодательству Валентина Митрофанова рассказала Москве 24, что увольнение за пост или комментарий при определенных обстоятельствах может быть незаконным.

"Законным увольнение может являться только в том случае, если сотрудник нарушил внутренние локальные нормативные акты. А это значит, что у работодателя всегда должна быть прямая ссылка на конкретный пункт должностной инструкции", – подчеркнула Митрофанова.

Если работодатель хочет производить увольнение на основании контента в соцсетях, у него с юридической точки зрения должен быть запрет на осуществление определенных действий сотрудником. Он должен быть закреплен во внутренних локальных актах, с которыми работник должен быть ознакомлен.
Валентина Митрофанова
эксперт по трудовому законодательству

Работодатель может устанавливать только те запреты, которые связаны непосредственно с трудовой деятельностью сотрудника, отметила эксперт по трудовому праву. В первую очередь это ограничения на размещение информации о деятельности компании, численности ее сотрудников и внутренних процессах.

Либо при размещении подобной информации, в том числе в личных соцсетях, текст должен быть согласован с пиар-службой или руководством, рассказала собеседница Москвы 24.

Если поведение в соцсетях никак не связано с ущемлением законных интересов компании, такое увольнение будет незаконным. Здесь уже сам работник может обращаться в суд в связи с нарушением прав работодателем, который вмешивается в его личную жизнь.
Валентина Митрофанова
эксперт по трудовому законодательству

"У нас есть конституционное право невмешательства в личную жизнь. И любой человек, в принципе, имеет право сказать: "А на каком основании вы как юрлицо просматриваете мои социальные сети и еще на основании этого принимаете какие-либо решения?" С подобными увольнениями самим компаниям нужно быть внимательнее, так как есть вероятность получения встречного иска со стороны специалиста", – добавила Митрофанова.

Исключением в данной ситуации будет отдельная категория сотрудников, к которым можно применить один из пунктов статьи 81 Трудового кодекса, согласно которой работодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке за аморальное поведение работника. Она, в частности, касается сотрудников, которые выполняют воспитательные функции, добавила Митрофанова.

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