Рекламодатели прекратили сотрудничество с Comment Out из-за шуток о Белоруссии

Фото: instagram.com/vovapcdonail

Сервис "Яндекс.Лавка" больше не будет сотрудничать с шоу Comment Out. Данное решение в компании приняли в связи с несогласием с оценками и высказываниями авторов шоу, передает РБК заявление представителя "Яндекс.Лавки".

"Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски", – сказал представитель "Яндекс.Лавки".

Поводом для прекращения сотрудничества стал выпуск шоу, в котором снимались певица Лолита Милявская и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Исполнителю предложили оставить в соцсетях либо комментарий, где бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии сравнивался с использованной гигиенической прокладкой, либо комментарий, где Хабаровск назывался бы "грязным городишком".

При этом с Белоруссией были связаны и другие задания шоу. Так, Музыченко не стал выполнять оба задания.

Кроме того, о "глубоком разочаровании" уровнем выпуска сообщила компания Unilever Russia. "Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов", – уточнили в пресс-службе.

В Comment Out прокомментировали решение брендов о прекращении сотрудничества. "Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину", – отреагировали в Comment Out.

Кроме того, в заявлении на YouTube-канале "Чикен Карри" уточнили, что смешным ни один человек в их команде это не считает. "Этот отвратительный, позорный, мерзкий (и прочие негативные слова) комментарий создан осознанно. Это возможность высказаться на тему, послушать адекватное мнение. Конечно, с надеждой, что оно будет диаметрально противоположным. Мы создаем экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека. Мы не свою позицию продвигаем – мы работаем на участника", – подчеркивается в сообщении.