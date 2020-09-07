Рекламодатели прекратили сотрудничество с Comment Out из-за шуток о Белоруссии

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Сервис "Яндекс.Лавка" больше не будет сотрудничать с шоу Comment Out. Данное решение в компании приняли в связи с несогласием с оценками и высказываниями авторов шоу, передает РБК заявление представителя "Яндекс.Лавки".
"Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски", – сказал представитель "Яндекс.Лавки".
Поводом для прекращения сотрудничества стал выпуск шоу, в котором снимались певица Лолита Милявская и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Исполнителю предложили оставить в соцсетях либо комментарий, где бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии сравнивался с использованной гигиенической прокладкой, либо комментарий, где Хабаровск назывался бы "грязным городишком".
При этом с Белоруссией были связаны и другие задания шоу. Так, Музыченко не стал выполнять оба задания.
Кроме того, о "глубоком разочаровании" уровнем выпуска сообщила компания Unilever Russia. "Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов", – уточнили в пресс-службе.
В Comment Out прокомментировали решение брендов о прекращении сотрудничества. "Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину", – отреагировали в Comment Out.
Кроме того, в заявлении на YouTube-канале "Чикен Карри" уточнили, что смешным ни один человек в их команде это не считает. "Этот отвратительный, позорный, мерзкий (и прочие негативные слова) комментарий создан осознанно. Это возможность высказаться на тему, послушать адекватное мнение. Конечно, с надеждой, что оно будет диаметрально противоположным. Мы создаем экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека. Мы не свою позицию продвигаем – мы работаем на участника", – подчеркивается в сообщении.
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