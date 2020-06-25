Собчак подаст в суд на Business Insider из-за статьи о ее высказываниях о протестах в США

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Телеведущая Ксения Собчак планирует судиться с немецким порталом Business Insider, сообщает ИА "НСН".
Это связано с материалом издания, который вышел под заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми". В статье рассказывалось о том, как российская телеведущая раскритиковала в соцсетях движение Black Lives Matter.
Комментируя данный инцидент, Собчак заявила, что готова отказаться от всех контрактов ради того, чтобы иметь возможность высказывать свою точку зрения. Она рассказала, что уже сталкивалась с увольнениями в связи с тем, что ее мнение было для нее важнее.
Собчак также сообщила, что готова отвечать за свои слова. Однако телеведущая отметила, что не говорила ничего, что было заявлено в материале Business Insider.
"Я уже работаю с немецкими и английскими адвокатами, все говорят, что это выигрышный процесс, потому что мне приписываются слова, которые я никогда нигде не произносила. Я много рассуждала на тему своего отношения к BLM, не скрываю своего сложного отношения", – отметила Собчак.
Она добавила, что любой протест, который начинает сопровождаться вандализмом и мародерством, является неприемлемым.
"Более того, в данном случае я считаю, что это социальный, марксистский протест, который прикрывается антирасистским. И когда крушится недвижимость, сносятся памятники, запрещается эскимо называть эскимо, иначе как театром абсурда я это назвать не могу", – сказала Собчак.
Она подчеркнула, что считает себя человеком, который готов помочь слабым. Однако протесты, связанные с насилием, она не поддерживает. Собчак подчеркнула, что люди делятся не на белых и черных, а "на умных и глупых".
В связи с этим немецкая автомобильная компания Audi разорвала контракт с Собчак. Она была амбассадором бренда в России.
Движение Black Lives Matter и протесты в США начались в результате смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе, штате Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.
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