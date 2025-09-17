Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам

Большинство российских банков начали снижать ставки по накопительным счетам. В Сбербанке с 19 сентября максимальная ставка составит 13,5%. В Т-Банке базовая ставка теперь равна 9%.

В ПСБ сообщили, что скорректировали условия еще в начале сентября. Там максимальная ставка достигает 17% годовых, а базовая – 5%. Финансовые организации идут на такие шаги в связи со снижением ключевой ставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.