15 сентября, 12:30Экономика
"Деньги 24": эксперт рассказал, замедлится ли инфляция после снижения ключевой ставки
Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, замедлится ли инфляция после снижения Центробанком ключевой ставки до 17%.
По его словам, понижению уровня инфляции препятствуют санкции. Наблюдается высокий спрос на продукцию, производимую в России. При этом компаниям не хватает достаточного количества заводов и товаров для удовлетворения этого спроса, что приводит к росту цен.
