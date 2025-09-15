Форма поиска по сайту

15 сентября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, замедлится ли инфляция после снижения ключевой ставки

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, замедлится ли инфляция после снижения Центробанком ключевой ставки до 17%.

По его словам, понижению уровня инфляции препятствуют санкции. Наблюдается высокий спрос на продукцию, производимую в России. При этом компаниям не хватает достаточного количества заводов и товаров для удовлетворения этого спроса, что приводит к росту цен.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

