Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

"Деньги 24": Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

"Деньги 24": Центробанк решит вопрос по ключевой ставке 12 сентября

В Москве создали инновационный гусеничный вездеход нового поколения

Курс евро превысил 100 рублей на фоне заявлений о санкциях ЕС

"Деньги 24": Росстат сообщил о снижении цен в августе впервые с 2022 года

"Деньги 24": эксперт рассказал, как правильно покупать доллары

Сергей Собянин рассказал, какая продукция промпредприятий Москвы идет на экспорт

"Деньги 24. Финансовая грамотность": как работает индивидуальное доверительное управление

Оформление беспроцентных рассрочек изменится в России с 1 декабря

В России поставки красной икры увеличились почти на 20%

Центробанк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. Решение приняли на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике. Аналитики ожидали более сильного снижения до 16%, однако регулятор предпочел сохранить осторожный подход.

В ЦБ объяснили шаг сохраняющимися инфляционными ожиданиями и активным ростом кредитования. Слишком быстрое снижение ставки может ускорить инфляцию и увеличить нагрузку на бюджет. По прогнозам экспертов, до конца года ставка может опуститься до 14–15% годовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоНаталия ШкодаРоман КарловЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика