"Деньги 24": Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

Центробанк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. Решение приняли на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике. Аналитики ожидали более сильного снижения до 16%, однако регулятор предпочел сохранить осторожный подход.

В ЦБ объяснили шаг сохраняющимися инфляционными ожиданиями и активным ростом кредитования. Слишком быстрое снижение ставки может ускорить инфляцию и увеличить нагрузку на бюджет. По прогнозам экспертов, до конца года ставка может опуститься до 14–15% годовых.

