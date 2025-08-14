Столичная компания разработала платформу для мониторинга состояния воздуха

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичный производитель "Дронсхаб групп", резидент Московского инновационного кластера, разработал устройство для мониторинга состояния воздуха на промышленных предприятиях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Роботизированная наземная платформа называется "Легат патрол", она позволяет отслеживать состояние воздуха в режиме реального времени. Среди ключевых особенностей – возможность автономного движения по заданному маршруту или дистанционное управление.

Платформа создана по заказу производителя газоаналитического оборудования и систем промышленной безопасности "НПО "Прибор" ГАНК". По словам руководителя нефтегазового направления предприятия Владимира Носырева, аппарат можно интегрировать в газоаналитическую сеть и в любую уже существующую городскую или промышленную систему.

Аппарат рассчитан на работу до 8 часов без подзарядки, а также интегрируется с облачной системой контроля и диспетчеризации техники. Устройство может передавать различные данные, такие как видео, телеметрию и показания датчиков, в режиме реального времени.

Кроме того, платформа может поднимать грузы до 150 килограммов, оснащена полным приводом и защищена от влаги. Это позволяет использовать ее при любых ландшафтных и погодных условиях.

Генеральный директор компании Максим Томских подчеркнул, что устройство – полностью российской разработки.

"Помимо мониторинга состояния воздуха на объектах, она может применяться для патрулирования и охраны территории, инспектирования промышленного оборудования", – отметил Томских.

Ранее стало известно, что в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" с 14 по 17 августа пройдет масштабная выставка передовых технологий для различных нужд гражданского использования.

Гостям представят экспозиции, которые можно использовать в сельском и лесном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, строительстве и ЖКХ, а также в транспорте, логистике и торговле. Мероприятие соберет на площадке разработчиков более чем из 20 регионов страны.

