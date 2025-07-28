Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как Москва на протяжении пяти лет помогаем компаниям тестировать и внедрять разработки в реальных условиях.



По его словам, основным инструментом поддержки выступает программа пилотного тестирования Московского инновационного кластера. За последние полгода было подано более 600 заявок. Мэр заявил, что это в 1,5 раза больше, чем за весь 2024 год.

Авторам самых эффективных инноваций город предоставляет гранты в размере до 4 миллионов рублей. Например, в области строительства была отмечена платформа для автоматизированного контроля стройплощадок, которая помогает оперативнее вводить в эксплуатацию соцобъекты и жилые дома, а также повышать их качество.



В транспортной отрасли были представлены двухуровневые велопарковки с подъемным механизмом. Эта инновация позволит увеличить число мест без расширения площади.



Другой проект, который был разработан для развития у школьников цифровых умений и навыков работы с искусственным интеллектом, уже удалось протестировать в образовательном учреждении № 1306. Благодаря созданной платформе ученики лучше сдают экзамены по точным наукам и приобретают первые компетенции в профессиях будущего.



Также инновации затронули и экологическую сферу. В частности, была создана платформа для автоматизации работы с отходами. Это позволило уменьшить нагрузку на городские службы в части вывоза и доставки вторсырья в пункты приема.



Помимо этого, была разработана платформа "Карьера 2.0", которая облегчает поиск первой работы. При этом город и бизнес благодаря этой инновации получают эффективный инструмент для интеграции кадров в экономику.



Собянин отметил, что с начала реализации программы пилотного тестирования Московского инновационного кластера выручка компаний-участников увеличилась примерно в 1,5 раза. Организации, по его словам, благодаря успешным внедрениям разработок заработали свыше 155 миллиардов рублей.

Ранее на ПМЭФ-2025 были представлены технологии, которые меняют к лучшему жизнь москвичей, а также делают медицину и образование доступнее и точнее.

В частности, был продемонстрирован диагностический комплекс. Собянин пояснил, что если встать на платформу и взяться за датчики, то система покажет ключевые показатели здоровья.

Особое внимание на форуме было уделено образованию. Москва продолжает обновлять образовательные учреждения по программе "Моя школа", а вместе с платформой МЭШ детям предоставляется возможность для формирования индивидуальных карьерных треков: от интересов – к профессии, от знаний – к реальному будущему.

