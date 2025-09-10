В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 17% годовых

Фото: depositphotos/valphoto

На предстоящем заседании совета директоров Центробанка России возможно снижение ключевой ставки до 17% годовых. Такое предположение выдвинул председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

Таким образом, по его словам, значение опустится на 1 процентный пункт. Тем не менее парламентарий указал на существующие признаки, говорящие о более значительном снижении.

"Но я все-таки склоняюсь к 17%", – заключил Аксаков.

В июле Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18%, объяснив это тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось.

Следующее заседание совета директоров Банка России по данному вопросу состоится 12 сентября. Эксперты считают, что регулятор может снизить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, то есть до 16% годовых.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота обратил внимание, что целесообразнее будет именно снижать ключевую ставку. В пользу такого решения говорит уменьшение доходности бизнеса, которое вызвала высокая стоимость кредитов.

