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15 июля, 07:00

Общество

Специалисты Роскачества проверят зеленый горошек, икру и готовые блюда к Новому году

Специалисты Роскачества проверят зеленый горошек, икру и готовые блюда к Новому году

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Специалисты Роскачества проверят зеленый горошек, красную икру и традиционные готовые блюда. К Новому году они предоставят результаты исследований.

Также эксперты организации собираются исследовать растительную продукцию. Они проверят, действительно ли в таких товарах нет компонентов животного происхождения, а также, насколько они отвечают критериям качества и безопасности.

Как отметили в Роскачестве, на данный момент уже более 50 продуктов получили от ведомства документ соответствия на растительную и веганскую продукцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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