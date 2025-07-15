Специалисты Роскачества проверят зеленый горошек, икру и готовые блюда к Новому году

Специалисты Роскачества проверят зеленый горошек, красную икру и традиционные готовые блюда. К Новому году они предоставят результаты исследований.

Также эксперты организации собираются исследовать растительную продукцию. Они проверят, действительно ли в таких товарах нет компонентов животного происхождения, а также, насколько они отвечают критериям качества и безопасности.

Как отметили в Роскачестве, на данный момент уже более 50 продуктов получили от ведомства документ соответствия на растительную и веганскую продукцию.

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