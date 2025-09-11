"Деньги 24": Росстат сообщил о снижении цен в августе впервые с 2022 года

Росстат сообщил о снижении цен в августе. Это первый случай дефляции в месячном выражении с 2022 года. Эксперты отмечают, что тенденция в ближайшие месяцы будет увеличиваться. По данным ведомства, инфляция с начала года составила 4,3%.

Для сравнения, на середину июля этот показатель был 4,61%, а год назад – почти 5,8%. В Центробанке при этом ориентируются на годовую инфляцию, которая отражает динамику за последние 12 месяцев. Прогноз по итогам года остается в диапазоне от 6 до 7%.

Подробнее – в программе "Деньги 24".