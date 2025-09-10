Форма поиска по сайту

10 сентября, 07:15

Экономика

Курс доллара поднялся выше 84 рублей

Курс доллара поднялся выше 84 рублей на международном валютном рынке. Рост составил чуть более 2%. Внебиржевой курс – 83 рубля.

По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, на это повлияло разрешение для экспортеров оставлять всю валютную выручку за границей. Раньше действовала обязательная репатриация, что увеличивало объем предложения валюты на российском рынке и влияло на ее курс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

