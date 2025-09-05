У россиян возникли проблемы с обменом наличных долларов

У россиян все чаще возникают проблемы с обменом наличной валюты. В первую очередь это касается долларов. Банки отказываются принимать некоторые купюры, назначают повышенную комиссию или предлагают курс ниже официального.

Сложности возникают с ветхими банкнотами или деньгами с пометками. За обмен таких долларов банки назначают комиссию, которая в последние годы заметно выросла. Некоторые организации вовсе отказались от работы с поврежденными купюрами.

