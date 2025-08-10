Форма поиска по сайту

10 августа, 12:15

Нейросеть Алиса назвала лучшие рестораны в центре Москвы

Корреспонденты протестировали работу нейросети Алиса и узнали, какие заведения в центре столицы она рекомендует для вкусного обеда или ужина. Для чистоты эксперимента каждый запрос начинался в новом чате, чтобы виртуальный помощник не учитывал предыдущие разговоры.

В ответ Алиса предложила подборку ресторанов и кафе разных кухонь – от русской и европейской до азиатской. В списке оказались как популярные сетевые точки, так и авторские проекты шеф-поваров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиигородвидеоМария Рыбакова

