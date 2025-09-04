Юрист Билялова: Zara и Uniqlo регистрацией товарных знаков пытаются их "застолбить"

Фото: 123RF/zhudifeng

Бренды Zara и Uniqlo могут регистрировать товарные знаки в России по разным причинам, в том числе и из-за желания вернуться. В таком случае они пытаются "застолбить" их для себя, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

Также, по ее словам, у компаний может истекать срок действия предыдущих товарных знаков, из-за чего они их возобновляют, чтобы после снятия санкций была возможность пользоваться знаками на территории России.

"Это делается для того, чтобы за тот период, пока право на знак не действует, никто другой не зарегистрировал тот же товарный знак до момента возвращения брендов", – пояснила эксперт.

Ранее японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подал 10 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков. В их числе – логотипы дочерней компании GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo.

При этом у холдинга в распоряжении уже есть около 27 товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo, два – с GU, три – с Fast Retailing Co.

Кроме того, товарный знак в России захотел зарегистрировать и бренд Zara. Заявка была подана 29 августа и опубликована 3 сентября. В качестве заявителя указана "Индустрия де Дисено" (Industria de Diseño Textil).

