Бренд Zara может зарегистрировать товарный знак в России

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Бренд Zara испанской Inditex Group планирует зарегистрировать товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявка была подана 29 августа и опубликована 3 сентября. В качестве заявителя указана "Индустрия де Дисено" (Industria de Diseño Textil). Также уточняется, что заявка предполагает регистрацию логотипа Zara на голубом фоне.

Ранее стало известно, что японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подал 10 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков. В их числе – логотипы дочерней компании GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo.

При этом у холдинга в распоряжении уже есть около 27 товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo, два – с GU, три – с Fast Retailing Co.

