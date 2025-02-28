SHOT: Мошенники используют новости о возвращении в Россию IKEA и Zara

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники предлагают россиянам восстановить бонусные карты магазинов IKEA, Zara, Bershka и Lush, которые якобы могут вновь начать работать на территории России, пишет телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

По информации СМИ, злоумышленники звонят потенциальной жертве от имени представителя бренда. Для завершения процедуры восстановления бонусной карты нужно назвать СМС-код, который "подтвердит" участие в программе лояльности.

Таким образом, мошенники получают доступ к учетной записи жертвы на портале "Госуслуги", которая открывает им доступ к персональным данным человека. После этого злоумышленники могут оформить займы, кредиты, заблокировать счета жертвы и многое другое.

Между тем на российских маркетплейсах появятся новые инструменты защиты от мошенников. Правительство разработало законопроект для предотвращения интернет-мошенничества. Одной из мер станет внедрение биометрических данных в дополнение к стандартным методам аутентификации, таким как логин и пароль.