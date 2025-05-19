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19 мая, 07:15

Экономика

Эксперты рассказали о падении интереса россиян к евро

Эксперты рассказали о падении интереса россиян к евро

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Эксперты одного из российских банков пришли к выводу, что россияне постепенно теряют интерес к евро, основываясь на анализе апрельских обменных операций. Как выяснилось, продажи наличных евро составили 60%, в то время как покупок было лишь 40%. С долларом ситуация противоположная: его покупали чаще – 57%, а продавали 43%.

Эксперт-аналитик "Банки.ру" Гаянэ Замалеева объяснила этот тренд нарушением логистических цепочек с Европейским союзом, что затрудняет обмен для граждан и бизнеса. В то же время, рубль может укрепиться до уровня ниже 80 рублей при условии продолжения жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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